Un fost director FBI propune un plan in cinci puncte pentru restabilirea statului de drept in Romania

Un fost director al FBI a cerut acțiuni dramatice pentru restabilirea statului de drept în România pe fondul escaladării îngrijorărilor cu privire la modul în care un mecanism anticorupție erodează libertatea și restricționează libertatea de exprimare. Louis Freeh a elaborat un plan în cinci puncte pentru o țară care a produs știri la nivel global