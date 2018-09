Un fost șef al SPP RABUFNEȘTE: Se intampla lucruri ILEGALE. CSAT nu este sub niciun control

Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, critică în termeni duri decizia președintelui României, Klaus Iohannis, de a suspenda ședința CSAT de ieri, în care ar fi trebuit să fie aprobată o rectificare a bugetelor serviciilor.

"CSAT FORMAT DIN OAMENI IRESPONSABILI???

De ce mai avem nevoie de Parlament si Guvern, cand ne poate conduce CSAT???

Consiliul face adaugiri la lege, pe unele din ele le modifica prin hotarari secrete, nu da avizele, desi legea prevede obligatia de a o face, indiferent daca acestea sunt pozitive sau negative. De ce credeti ca se intampla toate aceste lucruri ilegale??? Pentru ca CSAT nu este sub niciun control. Parlamentul se afla sub controlul poporului, acesta evaluindu-i activitatea din patru in patru ani, Guvernul se afla si el sub acelasi control, dar prin mijlocirea Parlamentului care ii acorda increderea, deci il numeste cu majoritate de voturi, si il demite prin motiune de cenzura, poate cheama membrii sai la audirei in comisii sau interpela. Numai CSAT nu este supus niciunui control, ceea ce nu mi se pare corect. Tot incorect este si faptul ca s-a dat posibilitatea ca orice membru al Consiliului sa poata bloca activitatea Guvernului, a Parlamentului, dupa bunul lui plac. O sa-mi spuneti ca atunci cand s-a prevazut in lege ca aceasta autoritate publica poate lua hotarari doar prin consens, s-a avut in vedere ca membrii acesteia sunt oameni responsabili. Iata ca nu toti sunt la fel, printre ei strecurandu-se si iresponsabili, un singur membru avand puterea de a decide impotriva majoritatii. Atunci unde sunt principiile pe baza carora functioneaza un stat democratic, cum se respecta principiul conform caruia majoritatea decide???

Citește și: BOMBĂ Protocoalele secrete din România vor fi ANALIZATE în Parlamentul European

Nu vi se pare aberant ca un intreg Guvern sa fie blocat in adoptarea rectificarii bugetare, a masurilor atat de necesare populatiei, de catre un membru iresponsabil al CSAT, ca sa fiu elegant in exprimare, desi stiu bine ca nu au facut examenul psihologic, nici cand au fost numiti pe functii, nici ulterior. Este total anormal! De aceea Parlamentul trebuie sa amendeze urgent Legea de organizare si functionare a CSAT, sa se intre in cadrul constitutional, stipulandu-se principiul majoritatii in luarea hotararilor, doar in situatia egalitatii de voturi decizia se ia cum voteaza Presedintele si sa se constituie un control parlamentar asupra acestei autoritati, respectandu-se in acelasi timp drepturile constitutionale ale celui pe care, de multe ori, incorect, il numim seful statului. Asa stau sau nu lucrurile, domnule Iohannis...Am vazut ca v-ati grabit sa suspendati sedinta CSAT, desi legea nu prevede o asemenea posibilitate, doar daca nu ati dat dvs o hotarare secreta a Consiliului si a-ti modificat-o... Vedeti unde este hiba, dragi romani...???", scrie Dumitru Iliescu.