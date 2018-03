Un fost jucator al CFR Cluj a incerca sa se sinucida. S-a aruncat de la etajul trei al unui hotel

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pelayo Novo, jucator al echipei Albacete, a incercat sa se sinucida, dupa ce a sarit de la etajul trei al unui hotel in care se afla formatia spaniola inainte meciului cu Huelva. Pelayo Novo Garcia a venit la CFR in iunie 2017, dar Dan Petrescu nu a contat pe el si jucatorul a plecat in august, fara sa joace pentru CFR intr-un meci oficial. De-a lungul carierei a mai fost legitimat la Elche, Cordoba si CD Lugo. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. pelayo novo albacete sinucida hotel huelva ...