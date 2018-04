Un fost ministru al Justitiei calmeaza apele in scandalul momentului: 'Nu sunt motive de ingrijorare...'

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, şeful Comisiei juridice din Senat, a declarat miercuri că România va da un răspuns până la sfârşitul anului referitor la toate criticile Grupului statelor împotriva corupţiei al Consiliului Europei (GRECO), menţionând că nu vede un motiv de îngrijorare, "poate numai opinii diferite pe anumite chestiuni".

"Cu siguranţă, pe toate punctele ridicate de GRECO, România va da un răspuns până la sfârşitul anului. Legile Justiţiei sunt aproape de finalizare, sunt foarte puţine puncte criticate în continuare, mare parte au fost clarificate, fie de Curte, fie în procesul de dezbateri din cadrul Comisiei speciale. Nu văd un motiv de îngrijorare, poate doar opinii diferite pe anumite chestiuni, ceea ce e firesc să fie. Noi credem că respectăm drepturile fundamentale, ca şi GRECO de altfel, numai că poate uneori nu citim în acelaşi spirit anumite texte", a precizat Cazanciuc, potrivit AGERPRES.



El a adăugat că trebuie continuat dialogul cu GRECO pentru a vedea de unde provin unele îngrijorări.



"Trebuie să dialogăm în continuare cu GRECO, să vedem de unde provin aceste îngrijorări. Dacă e nevoie să reluăm anumite argumente, le vom relua. Dacă nu, o să rămână o îndoială la buna-credinţă atunci când au redactat anumite texte. Dacă pentru toată lumea lucrurile sunt clare, pentru Curte lucrurile sunt clare, faptul că pentru nişte experţi lucrurile nu sunt clare, nu e problema noastră", a afirmat senatorul PSD.



Referitor la faptul că în raportul GRECO este criticată secţia specială pentru magistraţi, Cazanciuc a spus că experţii acestui organism european au fost la Bucureşti şi au avut discuţii inclusiv în Parlament pe această problematică.



"Din păcate, am sentimentul că acest principiu al cooperării loiale nu funcţionează întotdeauna, chiar şi în relaţia cu structurile internaţionale, pentru că nu pot să-mi explic altfel critica referitoare la secţia specială. Am avut o critică a PNL, care spunea că este prea independentă (n.r. - secţia specială). Ne batem, pe de o parte, pentru independenţă, pe de altă parte, criticăm o structură că este prea independentă, deşi asta ne dorim cu toţii, o structură în afara politicului. O structură la CSM nu are garanţii. A fost atacată la Curte, Curtea a spus că este perfect-curat-constituţional. Nu avem niciun fel de probleme. De aceea spuneam că este destul de greu de înţeles de ce au ales (n.r. - experţii GRECO) să spună anumite lucruri, sunt opiniile exprimate de experţi şi ca să le explicăm raţiunile textelor cred că nu întotdeauna citim cu aceeaşi bună credinţă texte foarte clare, din punctul nostru de vedere", a susţinut Cazanciuc.



Cât priveşte îngrijorarea GRECO faţă de intenţia de a fi revocată şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, senatorul PSD a spus: "E deja o procedură în curs de derulare, nu a fost încă finalizată, a fost discutată şi iar discutată această procedură, ministrul Justiţiei a explicat pe un număr foarte mare de pagini şi de puncte raţiunile acestor texte. Cred că raportul a fost cumva întocmit înainte de a fi în spaţiul public raţiunile domnului ministru al Justiţiei. Nu ştiu dacă au văzut experţii GRECO toate argumentele aduse de ministrul Justiţiei pentru a vedea dacă li se pare sau nu o măsură exagerată", a punctat Cazanciuc.



Grupul statelor împotriva corupţiei al Consiliului Europei (GRECO) se declară, într-un raport publicat miercuri, profund îngrijorat de anumite aspecte ale legii privind statutul judecătorilor şi al procurorilor, ale legii privind organizarea sistemului judiciar şi ale legii privind Consiliul Superior al Magistraturii adoptate recent de Parlamentul României, ca şi de proiectele de amendamente la legislaţia penală, relevă un comunicat de presă al Consiliului Europei.