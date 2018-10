Un fost ministru reacționeaza la anumite practici și atitudini ale BOR: 'Trebuie sa se modifice daca vrem ca mesajul sa-și recaștige prestigiul și influența'

Ideile diferite de la referendum s-au resimțit puternic în spațiul public. Cuvinte aspre și acide s-au aruncat de o parte și de cealaltă a taberei pro și contra modificării Constituției, în care căsătoria să fie realizată între un „bărbat” și o „femeie”.

În acest context cunoscutul părinte Necula și-a anunțat retragerea din viața publică motivând astfel: “Mă voi retrage din viața publică – e un gând care îmi trece foarte des prin minte. Am să mă retrag și am să tac, din dorința de a-i lăsa pe ceilalți să vorbească. Am remarcat că sunt foarte mulți dispuși să vorbească împotriva Bisericii, a societății creștine. Le doresc succes! E o tristețe care m-a cuprins, pe care nu o voi birui decât în Liturghie.”

Pe această temă a scris și fostul ministru de Externe al României, Teodor Baconschi, cunoscut teolog și antropolog relgios. El susține că este solidar cu „toți preoții aflați într-o perioadă de cumpănă”, dar totuși ar fi nevoie ca multe practici și atitudini ale Bisericii Ortodoxe Române să se modifice: „Descendent al unei lungi linii sacerdotale, mă gândesc solidar la toți preoții vrednici, aflați acum într-o perioadă de cumpănă, când întreaga Biserică este insultată de către oameni fără căpătâi spiritual. Îi îndemn pe acești vrednici slujitori ai altarului să nu dispere: Dumnezeu poate aduce la Sine pe oricine, oricât ar fi de înrăit sub povara celor lumești.

Da, e nevoie ca multe practici și atitudini existente în BOR să se modifice, dacă vrem ca mesajul ortodox să-și recâștige prestigiul și influența socială. Dincolo de aceste ajustări imperative, Duhul suflă unde voiește, așa cum harul Domnului lucrează unde te aștepți mai puțin”, a precizat teologul Teodor Baconschi pe contul său de Facebook.