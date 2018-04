Un fost viceprimar a fost asasinat! Criminalul a vrut sa-l decapiteze

politia1

Crima oribila in Romania. Un fost viceprimar a fost asasinat. Criminalii au vrut sa-l decapiteze, dar nu au reusit. Victima oribilei crime e un fost viceprimar al localitatii Moara din perioada 2004-2008. Acesta a fost gasit injunghiat in apropiere de locuinta sa. Barbatul, pe nume Zamfir Barba, avea mai multe urme de injunghiere in jurul gatului.

Din primele informatii, barbatul s-a intors marti noapte de la un bar din Moara, iar crima s-a petrecut in timp ce se intorcea spre casa. Anchetatorii banuiesc ca acesta a fost injunghiat chiar in drum, dupa care a fost tarat cativa metri, iar trupul a fost ascuns intr-un beci dezafectat, scrie monitorulsv.ro.

Membrii familiei au observat miercuri dimineata ca acesta nu a ajuns acasa si l-au cautat prin zona, facand apoi descoperirea. Anchetatorii il cauta pe unul dintre vecinii barbatului, care nu a fost de gasit la domiciliu.

