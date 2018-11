Un fotbalist cunoscut a provocat un scandal de proportii in Qatar: "E ultimul meci!"

Hepatita epidemica acuta este o suferinta a ficatului produsa de un virus hepatotrop care are cel putin doua tipuri: A si B. In Citește mai departe...

Cristiano Ronaldo și ”legea tăcerii”. Nimeni nu mai are voie să ofere informații despre viața sa. Incredibila dezvăluire vine de la Football Leaks, iar cel vizat este Cristiano Ronaldo (33 de ani), starul lui Juventus Torino. Lusitanul vrea ca viaţa sa privată să fie ferită în totalitate de ochii presei şi îşi obligă angajaţii să […] The post Cristiano Ronaldo și ”legea tăcerii”. Nimeni nu mai are voie să ofere informații despre viața sa appeared first on Cancan.ro.

A fost descoperit un continent străvechi sub stratul de gheață din Antarctica, iar specialiștii sunt entuziasmați. Nimeni nu se aștepta ca Antarctica să ofere, încă, atât de multe surprize, dar imaginile obținute din satelit sunt elocvente. Este vorba despre adevărate mostre temporale descoperite la mai mult de 1,6 km adâncime, sub calota polară. Cercetătorii au […] The post A fost descoperit un continent străvechi sub stratul de gheață din Antarctica: ”Nu ne așteptam…” appeared first on Cancan.ro.