Un gigant american iși deschide firma in Romania: Va concura cu Samsung, Huawei, Lenovo si HP

Gigantul american de tehnologie Apple, care, la începul lunii august, a devenit prima companie americană a cărei capitalizare a depășit valoarea de un trilion de dolari, a înfiinţat în august firma Apple Sales România SRL, scrie Ziarul Financiar, potrivit Mediafax.

Compania recent înfiinţată este controlată direct prin intermediul subsidiarei din Irlanda, centrul afacerilor europene pentru Apple. Astfel, gigantul american se va implica direct în războiul de pe piaţa locală cu rivali precum Samsung, Huawei, Lenovo şi HP.

Apple obţine 25% din cât cheltuie românii într-un an pe telefoane şi 6% din cât alocă achiziţiei de computere, vânzările fiind făcute prin intermediul distribuitorilor autorizați. Mai exact, americanii vând într-un an în România peste 300.000 de iPhone-uri.

Cotația acțiunilor Apple Inc. a urcat valoarea companiei la peste un trilion de dolari la data de 2 august, pe baza tranzacționării în New York și a datelor privind numărul de acțiuni pe care compania le dezvăluise, anterior, într-o declarație către autoritatea de reglementare. Doar PetroChina Co a mai depășit pragul de 1 trilion de dolari, la sfârșitul anului 2007, dar a scăzut rapid, pe măsură ce prețurile petrolului s-au prăbușit, afectate de criza financiară, notează Bloomberg.

La data de 12 septembrie, Apple a prezentat noi modele de iPhone şi un ceas inteligent, în cursul unui eveniment desfăşurat, precum în mod tradițional, la sediul central al companiei, aflat la Cupertino (statul american California). Tim Cook, directorul general Apple, şi Philip W. Schiller, vicepreşedintele Apple responsabil de Marketing, au prezentat, în cadrul unui eveniment desfăşurat în complexul „Steve Jobs” din Cupertino, noul model iPhone XS, cu două tipuri de ecran, de 5,8, respectiv 6,5 inch (iPhone XS Max). XS Max este cel mai mare model de iPhone de până acum. Ambele smartphone-uri vor avea ecrane OLED de rezoluţie înaltă şi vor fi rezistente la lichide. Un alt model - iPhone Xr - va avea un ecran de 6,1 inch cu tehnologie LCD. De asemenea, a fost prezentat noul ceas inteligent „Apple Watch Series 4”.