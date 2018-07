Un grup de polițiști rutieri se adreseaza lui Iohannis: Nu aprobați radarele la vedere

Grupul Poliţiştilor Rutieri i-au transmis o scrisoare deschisă preşedintelui României, Klaus Iohannis, prin care îi solicită să nu promulge modificările Codului Rutier care fac referire la semnalizarea radarelor şi spun că, dacă această lege va fi adoptată, vor muri peste 2.000 de persoane în 2019. „Revenim la demersul nostru din luna martie 2018 şi va The post Un grup de polițiști rutieri se adresează lui Iohannis: Nu aprobați radarele la vedere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.