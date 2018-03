Un iesean a investit bani in cel mai ciudat loc din Iasi! Acum produce zilnic bani frumosi din niste scaieti

Bogdan Pantazi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O noua afacere cu miros mediteranean a prins teren la Iasi • Numarul celor care au infiintat afaceri cu plante exotice este in crestere in judet • Investitiile sunt minime, iar profitul garantat Tot mai multi tineri antreprenori, care vor sa dea lovitura in afaceri in domeniul agricol, mizeaza pe noi culturi, diferite fata de cele traditionale. Acestia se documenteaza si dupa ce afla toate detaliile, infiinteaza culturi exotice pe terenurile primite mostenire de la bunici, la tara. In ultimii ani, interesul celor care vor sa planteze lavanda, fenicul sau armurariu a crescut surprinzator. Daca acum 5 ani erau doar doi cultivatori de lavanda, acum sunt 10 in Iasi. Iar cand vine vorba ...