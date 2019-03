Un iesean pe lista candidatilor la functia de procuror european din partea Romaniei

Daniel Horodniceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Justitiei anunta lista candidatilor pentru functia de procuror european din partea Romaniei. Viitorul procuror european va activa in subordinea procurorului-sef european, functia pentru care Laura Codruta Kovesi este considerata favorita. Pe lista este si ieseanul Daniel Horodniceanu, fost sef DIICOT. Toti candidatii au fost selectati pentru sustinerea interviului in fata comisiei de selectie prezidata de ministrul justitiei. Interviul va avea loc in data de 22 martie 2019, incepand cu ora 08.00,la sediul Ministerului Justitiei din Bucuresti, Str. Apolodor nr. 17, sector 5. Candidatii se vor prezenta la interviu in ordine alfabetica. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader: ''Candid ...