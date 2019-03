Un imigrant a incendiat un autobuz scolar in Italia: Mai multi elevi s-au intoxicat cu fum - VIDEO

autobuz incendiat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un imigrant african a incendiat un autobuz scolar astazi, la periferia orasului italian Milano, in semn de protest fata de moartea extracomunitarilor in Marea Mediterana, mai multi elevi fiind intoxicati cu fum, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate italiene. Fost politist, retinut pentru ca si-ar fi omorat sotia si apoi ar fi incendiat locuinta Un barbat originar din Senegal in varsta de 47 de ani, cetatean italian, a oprit autobuzul scolar pe care il conducea, a dat jos 51 de elevi cu varste intre 11 si 14 ani si doi adulti si a incendiat vehiculul. "Vreau sa se termine cu oamenii morti in Marea Mediterana", a strigat soferul autobuzului in timp ce a incendiat vehiculul in ...