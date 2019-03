Un important dosar de coruptie, clasat de DNA!  Bogdan Buzaianu si Dan Ioan Popescu au scapat de ancheta

Directia Nationala Anticoruptie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); DNA a clasat dosarul Hidroelectrica, in care erau investigati directorii companiei de stat care au semnat contractele privind retehnologizarea Portilor de fier si in care erau vizati omul de afaceri Bogdan Buzaianu si fostul ministru PSD al Industriilor din Guvernul Nastase, Dan Ioan Popescu, reiese dintr-un raspuns al DNA la o solicitare a G4media.ro privind stadiul anchetei. „S-au efectuat cercetari fata de 32 de persoane avand calitatea de suspect, pentru infractiuni de constituire de grup infractional organizat si abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, comise incepand cu anul 2000. La data faptelor, persoanele erau factori de decizie si control ai S.C. Hidroelectri ...