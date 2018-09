Un inalt prelat avertizeaza mai multi credinciosi dupa Sfanta Liturghie: Daca nu mergi la vot, nu esti crestin ortodox (Video)

Moment spectaculos pe Pietonalul Stefan cel Mare! Ateneul deschide Stagiunea 2018 - 2019 - FOTO/LIVE VIDEO Duminica, 30 septembrie, incepand cu ora 19.00, pe Pietonalul Stefan cel Mare si Sfant va avea loc deschiderea Stagiunii...

Accident rutier cu mai multe autovehicule implicate, pe Autostrada A1. Circulatia este restrictionata Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, din cauza unui eveniment rutier fără victime, în care au fost implicate mai multe autovehicule, circulaţia este restricţionată pe a doua bandă a Autostrăzii A1, pe sensul Piteşti – Bucureşti, ...

Moment emotionant: Nepotul Regelui Mihai s-a cununat in aplauzele multimii Nepotul Regelui Mihai şi aleasa inimii lui s-au căsătorit într-un cadru de poveste, informează Observator TV. Nunta de la Sinaia a scos pe străzi mii de oameni, care au aplaudat mirele şi mireasa. Nicolae Medforth-Mills şi Alina Maria Binder au primit binecuvântarea de la Înalt ...

Rusia dezvaluie in premiera pierderile suferite in Siria: opt avioane, sapte elicoptere, mai multe blindate si 112 soldati ucisi Rusia a anuntat duminica, odata cu implinirea a trei ani de cand Moscova s-a implicat militar direct in razboiul din Siria, ca pana in prezent in acest razboi 112 militari rusi si-au pierdut viata, transmite agentia EFE.

Pierderi militare grele pentru Rusia in razboiul din Siria Rusia a anunţat duminică, odată cu împlinirea a trei ani de când Moscova s-a implicat militar direct în războiul din Siria, că până în prezent în acest război 112 militari ruşi şi-au pierdut viaţa, Citește mai departe...

Cum cureti corect pantofii, cizmele si ghetele din piele Curatarea si ingrijirea corecta a pantofilor de piele naturala va prelungi viata acestora si te va scuti pe tine de cheltuieli inutile. Totusi, pentru a purta ani buni o pereche de incaltari este necesar sa investesti putin timp in ingrijirea acestora. Citește mai departe...

Luni incepe un nou an universitar. Cati studenti exista in Romania? Luni, 1 octombrie, începe noul an universitar în instituţiile de învăţământ superior din România. Pentru anul de studiu 2018-2019, sunt înscrişi aproximativ 500. Citește mai departe...

Creatorul de benzi desenate, René Pétillon, a murit Artistul francez René Pétillon, autorul benzii desenate „L’Enquęte corse”, a murit la vârsta de 72 de ani, relatează duminică AFP care citează un anunţ al editurii Dargaud. Pétillon, „tatăl” detectivului Jack Palmer, a decedat după „o îndelungată suferinţă„, după cum se arată într-un comunicat emis de Dargaud. Cea mai cunoscută dintre aventurile create de Pétillon, […] The post Creatorul de benzi desenate, René Pétillon, a murit appeared first on Cancan.ro.

Dupa divorț, Carmen de la Salciua a facut anunțul neașteptat: ”Am plans…”! Fanii artistei au ramas fara cuvinte Deși pe plan personal lucrurile nu sunt chiar atât de roz, pe plan muzical îi merge extrem de bine. Artista a lansat o melodie care este pe placul tuturor! Carmen de la Sălciua a postat pe Facebook un mesaj extrem de emoționant pentru fanii săi, prin intermediul căruia și-a arătat recunoștința pentru aceștia. (CITEȘTE ȘI: “NU […] The post După divorț, Carmen de la Sălciua a făcut anunțul neașteptat: ”Am plâns…”! Fanii artistei au rămas fără cuvinte appeared first on Cancan.ro.