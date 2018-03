Un individ a terorizat o scoala intreaga! Se satisfacea singur in fata celor mici si le oferea bani ca sa mearga cu el acasa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar in varsta de 26 de ani din Bucuresti i-a terorizat pe elevii din zona Titu, judetul Dambovita, dupa ce zile la rand a fost suprins dezbracat in zona unitatilor de invatamant. Parintii au spus ca tanarul se masturba in fata celor mici si le oferea bani ca sa mearga cu el acasa. Copiii le-au povestit speriati parintilor cele intamplate, iar acestia au anuntat Politia. "Sincer, n-as vrea sa vad asa ceva. Am fetita si mi-e teama sa vad asa ceva. Nu stiu cum as fi reactionat daca l-as fi vazut. Nu va pot spune ceva in momentul asta. Sper doar sa nu mai vina pe aici", a povestit un tatic. Individul statea in masina in preajma scolilor din Titu si Branistea si incerca sa ii ademeneasca pe elevi, fete sau baie ...