Un jandarm a insultat-o si gazat-o in Piata Victoriei, dar acum a venit sa-i ceara ajutor pentru a-si salva copilul care sufera de autism

Cristina Chiriac, psiholog in Bucuresti, una dintre protestatarele prezente in 10 august in Piata Victoriei, a povestit pe Facebook ca jandarmul care a insultat-o atunci in fata Guvernului a venit acum la ea sa ii trateze copilul bolnav de autism. Jandarmul a recunoscut-o si a lasat capul jos.

Iata relatarea Cristinei Chiriac:

„Unul din jandarmii cu care am avut eye contact minute bune, pe 10 august, in Piata Victoriei, pana cand a inceput sa ne insulte pe mine si pe prietena mea si a conchis cu ‘da-i, fa, drumul acasa’, a venit azi cu copilul lui cu autism, la mine, pentru coordonare in terapie.

M-a recunoscut, a evitat, a lasat capul in jos si a intrebat: ‘se mai poate’?

Bineinteles ca se poate, inconstientule. ‘Se mai poate’ dintr-o mie de motive umaniste, etice si corelate cu cat de mult imi respect meseria, dar mai ales se mai poate pentru ca eu nu o sa-mi bat joc de copilul tau cum alegi tu sa o faci.

Sa stii ca pot sa inteleg ca e meseria ta si nu poti sa renunti pentru ca ai un copil cu dizabilitati si stiu cat de greu trebuie sa-ti fie. Pot sa inteleg ca ai respectat ordine, ca ai crezuri distincte de ale mele, ca esti nefericit si nu stii sa te gestionezi, ca nu ai reusit sa te educi mai mult, ca ai complexe sfasietoare si te-ai simtit ok sa ma jignesti. Pot sa inteleg, nu sa te aprob.

Am raspuns doar cu: bineinteles. Si m-am prefacut amnezica. #euimifacparteamea”, a relatat Cristina Chiriac pe Facebook.

Iata ce scria Cristina Chiriac pe Facebook, in 10 august:

„Au venit cu cai si caini pe Kiseleff. Ne-au alergat, ne-au dat lacrimogene, ne-au incercuit, au dat cu tunuri cu apa. Smurdul ia continuu oameni. Asa incepe dictatura. Atat de la fata locului”, spunea Cristina.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.