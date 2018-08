Un judecator CSM acuza SCURGERI de informații referitoare la verificarile Inspecției Judiciare: Aceste situații trebuie sa fie atent analizate

Judecătorul CSM Bogdan Mateescu atrage atenția asupra unor scurgeri de informații privind verificarea de către Inspecția Judiciară a unor magistrați, menționând că aceste situații ar trebui analizate atent, având în vedere că procurorii și judecătorii și-au exprimat îngrijoarerea. Reacția vine după ce informațiile potrivit cărora procurorii militari din dosarul 10 august fac obiectul unor verificări au fost prezentate de mass-media pe surse, iar ulterior confirmate de Inspecția Judiciară.

"Vad in ultimul timp din ce in ce mai multe stiri in legatura cu efectuarea unor verificari prealabile de catre Inspectia Judiciara, prezentate a fi declansate in urma unor sesizari sau autosesizari.

Inclusiv eu am fost avertizat public prin intermediul unui anumit site ca sunt obiectul unor verificari, anterior oricarei instiintari oficiale, informatie care s-a dovedit ulterior ca este reala.

Vreau sa reamintesc tututor existenta GHIDULUI PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl

MASS-MEDIA, aprobat de CSM.