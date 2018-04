Un jurnalist din Australia de declara fascinat de Romania! Dupa ce a stat 17 zile in tara: As vrea sa fiu rapit!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "17 zile in Romania: intalniri intime cu viori, castele si Vlad Tepes“ este titlul articolului sub care jurnalistul australian Bernard O'Shea publica in Financial Review fragmente din jurnalul sau de calatorie. Reticent la inceput, mai ales dupa ce psihologul sau s-a declarat socat atunci cand i-a spus ca intentioneaza sa viziteze Romania, incercand sa-l convinga sa renunte, pentru ca e o tara periculoasa unde mai mult decat sigur urmeaza sa fie rapit, australianul n-a dat inapoi si a aterizat la Bucuresti chiar in perioada in care acesta gazduia ”una dintre cele mai mari sarbatori ale muzicii clasice din lume“ – Festivalul ”George Enescu“. Jurnalistul s-a declarat fascinat de faimo ...