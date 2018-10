Un lant de magazine cu o vechime de un secol solicita protectia legii falimentului

Accident grav in Braila! Un tanar de 19 ani a murit dupa ce a intrat cu mașina intr-un gard Un tânăr de 19 ani din Brăila și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un gard. Adolescentul se afla singur în mașină. Răzvan pleca dintr-un club din județul Buzău. Adolescentul conducea o mașină Dacia Logan, iar la un moment dat a pierdut controlul, a părăsit partea carosabilă și a intrat cu autotusimul într-un […] The post Accident grav în Brăila! Un tânăr de 19 ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un gard appeared first on Cancan.ro.

Augustin Lazar nu ramane fara reacție: ce spune despre OUG privind legile Justiției Procurorul general Augustin Lazăr spune că va analiza în detaliu prevederile Ordonanţei de Urgenţă pe legile Justiţiei a ...

Alerta in Germania. Luare de ostatici in gara din Koln Luare de ostatici într-o farmacie din gara principală din Koln, Germania. Toată gara din apropierea catedralei din Koln a fost închisă de forţele de ordine. Jurnaliştii prezenţi la faţa locului vorbesc despre poliţişti înarmaţi cu puşti semiautomate. Poliţia germană a fost chemată luni să intervină într-o „situaţie cu ostatici" în apropiere de principala gară din […]

Cel mai mare secret al Annei Roman a ieșit la iveala: "Trei ani am fost casatoriți" A devenit cunoscută după relația pe care a avut-o cu Cătălin Cazacu însă puțini sunt cei care știu că bruneta a fost căsătorită timp de trei ani. Anna Roman a fost căsătorită timp de trei ani. Ea și fostul ei soț au fost împreună zece ani însă au decis să meargă pe drumuri separate. Totuși, […]

Protestatarii #rezist, dupa decizia privind declararea obligatorie a mitingurilor: Dam statul in judecata Protestatarii #rezist spun că decizia de luni a instanţei supreme potrivit căreia adunările publice trebuie declarate în prealabil la primării limitează dreptul cetăţenilor de a protesta spontan. Protestatarii mai spun că vor da statul român în judecată la CEDO.

Meghan Markle si printul Harry vor fi parinti. Ce companii vor beneficia de pe urma nasterii copilului cuplului regal Naşterea copilului ducesei Meghan de Sussex, soţia prinţului Harry al Marii Britanii, este în măsură să infuenţeze companii şi domenii de activitate, chiar dacă nu este în măsură să crească în mod considerabil vânzările în retailul britanic, relatează Bloomberg.

Grupurile pentru drepturile omului denunța o masura inumana - Ungaria intezice persoanelor fara adapost sa doarma pe strazi O nouă lege care le interzice persoanelor fără adăpost să doarmă pe străzile Ungariei a intrat în vigoare luni, atrăgând critici din partea grupurilor pentru drepturile omului care susţin că este vorba despre o măsură inumană, relatează Reuters preluată de Agerpres. ...

Barbat care a fugit de etilotest, arestat pentru 30 de zile la Constanța Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost arestat preventiv, după ce a fost oprit de un echipaj de poliţie, el refuzând testarea cu aparatul alcooltest, dar şi recoltarea de probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. El este recidivist, având o condamnare de doi ani şi patru luni de închisoare cu ...