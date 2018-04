Un lider din UDMR ii raspunde DUR lui Iohannis, dupa ce presedintele i-a cerut demisia premierului Dancila.

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Declaratia prin care presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila are "foarte multa conotatie politica” si nu va avea un rezultat direct, afirma la RFI liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi. In opinia lui Attila Korodi, declaratia de vineri a presedintelui Klaus Iohannis "are foarte multa conotatie politica, dar o declaratie care imediat, in perioada urmatoare, nu are cum sa aiba un rezultat direct, procedural, pentru ca efectiv, presedintele nu are prerogative de a cere demisia, care sa rezulte printr-o procedura constitutionala si prin demisia premierului sau prin inlaturarea premierului, asta poate sa faca Parlamentul". "Deci trebuie sa citim totul intr-o cheie politic ...