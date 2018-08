Un lider PNL, foc și para dupa Consiliul Național: 'Nu m-au invitat la acest eveniment'. Liberalul acuza o campanie de indepartare a sa

Liderul PNL, Radu Carp, iese la rampă după Consiliul Național al PNL, devoalând într-o postare pe Facebook că nu a fost invitat la acest eveniment. De asemenea, Carp acuză o campanie de îndepărtare a sa.

„Ii felicit pe colegii din PNL care au organizat evenimentul politic de astazi, ii asigur de intreaga mea sustinere si cred cu fermitate in intarirea parteneriatului cu Presedintele Iohannis ca solutie pentru Romania.

Le multumesc deasemenea pentru faptul ca nu m-au invitat la acest eveniment, dandu-mi ocazia sa fiu alaturi de familie si sa cunosc mai bine problemele celor dragi. Le transmit felicitari tuturor celor care au coordonat aceasta campanie discreta dar eficienta de indepartare a mea, au actionat profesionist si cu succes. Ii vedeti zilnic impartind zambete sau mimind sobrietatea. Ii cunoasteti. Nu sunt multi dar nici nu actioneaza la vedere. Ei au fondat USL, cea mai toxica alianta politica din Romania dupa 1989. Ii asigur insa pe toti cei din interiorul PNL care nu agreaza stilul meu frontal de opozitie la adresa PSD ca a actiona impotriva unui singur om care nu se bazeaza pe nimic in afara de propriile-i puteri este un gest care dezonoreaza.

De fapt, victoria unui grup asupra unui om nu inseamna oare un esec pentru acel grup, pe planul mai amplu al moralitatii publice?

Va asigur pe toti cei care urmariti activitatea mea publica de faptul ca nu voi ceda la nicio presiune si nu voi face niciun compromis fata de valorile in care cred - sunt un luptator de cursa lunga si am invatat sa imi apar libertatea de gandire.”, scrie Radu Carp pe Facebook.