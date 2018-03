Un lider PSD il ataca DUR pe securistul Victor Ponta: ''A fost un cal troian''

Victor Ponta 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, considera ca Victor Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Traian Basescu, Elena Udrea si de alti oameni cu influenta din statul roman, comparandu-l pe fostul premier cu liderul rus interbelic, Lavrenti Beria, transmite corespondentul MEDIAFAX. Intrebat cum comenteaza declaratiile lui Marian Vanghelie, Horia Nasra, fost membru in comisia de control a SRI, a spus ca Victor Ponta si-a vazut doar propriul interes si a facut tot ce a putut sa anihileze liderii PSD din teritoriu. Inca o CONFIRMARE! Lia Olguta Vasilescu: La nici o luna a inceput deja sa fabrice acest dosar „Din tot ce s-a discutat in spatiul public in ultimul an, declaratiile ...