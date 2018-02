Un magistrat DE RENUME vine cu 'VERDICTUL': Iohannis ar fi OBLIGAT sa o revoce pe Kovesi - 'Legea are un singur inteles...'

Magistratul care a judecat, imediat după evenimentele din 1989, fosta conducere a Partidului Comunist, a venit cu verdictul în scandalul momentului.

Fostul magistrat militar, generalul Ion Panaitescu, a declarat că legea are un singur înțeles, iar președintele Klaus Iohannis trebuie să o revoce pe Laura Codruța Kovesi.

„Revocarea procurorului-șef al DNA se face la propunerea ministrului de către președintele României, prin decret”, a spus el într-o intervenţie prin telefon la Antena 3.

El susţine că fostul şef al CCR, profesorul Ioan Vida, are dreptate când afirmă că preşedintele Iohannis este obligat de lege să încuviinţeze cererea de revocare a şefei DNA.

„Este fără dubiu. Domnul profesor Vida pe care l-am văzut spunând lucrul acesta, are perfectă dreptate, iar poziția domniei sale nu poate fi combătută cu niciun argument. Legea are un singur înțeles, nu poate să aibă 70 de înțelesuri. Cine spune că legea are mai multe înțelesuri vrea justifice fie lenea gândirii, fie escrocheria pe care o pune la cale invocând un asemenea argument”, a conchis Ion Panaitescu.