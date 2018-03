Un maistru dintr-un liceu din Iasi obisnuia sa primeasca ''atentii'', pe fir au intrat procurorii anticoruptie

spaga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La data de 12.03.2018, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, echipa operativa constituita din lucratori ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Iasi, a organizat si realizat actiunea de prindere in flagrant a unui maistru la un liceu din judetul Iasi. Acesta a primit de la o persoana suma de 250 euro, pentru a interveni pe langa un functionar din cadrul Registrului Auto Roman (R.A.R.) – Reprezentanta Iasi, in scopul obtinerii, in mod preferential si in afara programarii oficiale, a omologarii unui autovehicul achizitionat din strainatate si care urmeaza a fi inmatriculat in Romania. ...