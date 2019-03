Un mare jucator si-a anuntat retragerea

fotbal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tim Cahill, emblematicul atacant al Australiei, a decis sa se retraga din activitate la 39 de ani, informeaza lequipe.fr. Cahill se afla la final de contract cu gruparea indiana Jamshedpur si a subliniat ca nu isi va cauta alta echipa. Superlativele Cupei Mondiale 2018! Lupta cu recordurile. Azi incepe nebunia "Am petrecut sase luni inIndia, mi-ar placea sa continui, dar mai bine nu, sunt acum un om batran in fotbal. Am avut o cariera frumoasa si sunt recunoscator. A fost extraordinar sa joc pe patru continente. Acum vreau sa petrec timp cu familia mea si sa ma destind putin", a spus Cahill. Tim Cahill se declara interesat de a deveni comentator sportiv pentru un canal TV. De-a lungul cariere ...