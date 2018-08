Un mare secret a sotilor Ceausescu a fost dezvaluit: "Voia sa apeleze la soldati!"

Sotii Ceausescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In jurul lui Nicolae si al Elenei Ceausescu s-au creat multe mituri, odata cu disparitia regimului comunist in ultimele zile ale anului 1989. De la averea fabuloasa pe care acesti ar fi strans-o si pana la viata personala, mult diferita fata de ceea ce lasa se vada, viata celor doi soti, care au condus Romania un sfert de veac, a fost imtoarsa pe toate fetele de catre mass media. De curand au aparut alte informatii, ce-i au in prim plan pe defunctii dictatori. Acestea se refera la o dorinta neobisnuita a fostului lider de la Bucuresti, care ar fi ordonat constructia unei linii secrete de metrou pe care sa o foloseasca exclusiv conducerea Partidului Comunist Roman si care urma sa lege Casa Poporu ...