Un mare Sfant al crestinatatii, sarbatorit pe 21 august. Rugaciunea pentru luminarea mintii

Este sarbatoare importanta pentru crestinatate marti, pe 21 august. In fiecare an, un mare Sfant al crestinatatii este amintit in calendarul crestin si este praznuit de biserica.

Sfantul Tadeu este sarbatorit in fiecare an, pe data de 21 august. Sfantul Tadeu este recunoscut pentru gestul sau facut in timpul vietii. Sfantul Tadeu i-a daruit lui Avgar, un barbat bolnav, Sfanta Mahrama dupa Invierea si Inaltarea Domnului Iisus Hristos, acesta vindecandu-se de lepra dupa ce a sarutat lucrarea sfanta. Apoi a primit botezul. In urma gestului Sfantului Tadeu, poporul vazand minunea care a avut loc, s-a lepadat de idoli si si-a petrecut viata in cuvantul Domnului, potrivit Crestin Ortodox.

In urma contributiei sale adusa crestinatatii, Sfantul Tadeu este praznuit in fiecare an, pe data de 21 august. In continuare va prezentam rugaciunea catre Sfantul Apostol Tadeu.

"Apostole Sfinte Tadeu, roaga pe Milostivul Dumnezeu, ca sa daruiasca iertare de greseli sufletelor noastre. Inaintea Scaunului Stapanului stand, Preaintelepte Tadeu, da-mi luminare, ca sa laud praznuirea ta cea de lumina purtatoare. Lumina cea fara de ani aratandu-se cu noi sub ani, Cel mai presus de fiinta te-a invrednicit pe tine, fericite, ca pe o raza sa luminezi lumea. Cu putere incingandu-te pe tine Cel Nebiruit in tarie, te-a intarit ca sa pierzi toata taria celui amagitor. Stapana a toate te-ai aratat Nascand in Chip de Negrait pe Cel Ce stapaneste fapturile, de Dumnezeu Nascatoare, Fecioara, Prealaudata. Cu Raza Dumnezeiescului Dar luminand popoare, marite, lumina curata te-ai aratat celor ce erau in intunericul celor cumplite. Vindecare si mantuire, cu voirile cele Dumnezeiesti lucratoare, intelepte, ai adus imparatului Avgar, la dansul venind. Insemnarile Legii celei mai dinainte si glasurile proorocilor, Stapana, au aratat prealuminat infricosatoare Nasterea ta, Maica lui Dumnezeu. Amin".

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.