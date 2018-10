Un medic cardiolog a aruncat banii pe o darapanatura din Tatarasi! A fost fortat sa ia o decizie nebuneasca. Nimeni nu s-ar fi asteptat sa se ajunga tocmai aici - FOTO

Delia Lidia Salaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Medicii din Iasi sunt disperati dupa spatiile scoase la vanzare de Primaria Iasi • Medicul Lidia Salaru nu s-a uitat la bani si a plusat de trei ori pretul de pornire • Bataia s-a dat pentru un cabinet aflat in incinta Policlinicii Tatarasi • La inceputul anului a cumparat alt cabinet situat in cartierul Alexandru cel Bun • Saptamana trecuta s-au vandut alte trei cabinete din fosta Policlinica pentru Elevi si Studenti de pe strada Toma Cozma Primaria Iasi a organizat o noua sesiune de licitatii pentru vanzarea mai multor spatii medicale. Ca si in trecut, medicii nu s-au uitat la bani si au plusat cu mult pentru a intra in posesia cabinetelor. La finalul saptamanii trecute ...