Un medic de la un spital de Psihiatrie din Iași cere 1.000.000 de euro despagubiri Ryanair pentru ca a ratat un concert Aerosmith

Sumă record cerută de un medic, cu titlul de despăgubiri, companiei Ryanair. Bărbatul susține că din cauza companiei de zbor a ratat o cursă spre un concert al trupei Aerosmith programat pentru 30 mai 2017 in Berlin . Omul spune că evenimentul l-a marcat emoțional extrem de grav.

Medicul Adrian Mihai Darie, de la Spitalul de Psihiatrie Socola, sustine in plangerea inaintata judecatorilor ca si-a cumparat din timp biletul de avion, achitand 650 de euro dar nu a mai putut ajunge la timp din cauza unei greve. Adrian Darie ar fi trebuit sa plece cu o aeronava Ryanair de pe Aeroportul Otopeni. „Ajungand in Aeroportul Otopeni, Ryanair a anulat zborul motivat de o greva de 2 ore fiind singura companie care a procedat in acest fel. Datorita acestei anulari a zborului au fiind un fan infocat al trupei Aerosmith care a sustinut ultimul concert din cariera la Berlin eu am pierdut sansa de a-i vederea performand. Desi am incercat sa aflu care au fost motivele anularii zborului serviciul clienti al Ryanair a fost mai mult de natura sa ma induca in eroare decat sa ma lamureasca”, a aratat Adrian Darie in cererea sa, conform Dezvăluirea.ro.

Citește și: Victor Ponta, BOMBĂ cu CEAS - Anunță suspendarea finanțării de la stat pentru partide: 'Bugetul pe 2019 e un fake'

Acesta solicita ca instanta sa oblige Ryanair sa-i plateasca suma totala de 1.000.650 euro din care 1.000.000 euro daune morale si 650 euro daune materiale (contravaloarea biletului de avion).