Un medic din conducerea Societatii Nationale de Medicina Familie vine in emisiunea BZI LIVE. Dr. Dana Popescu va vorbi despre cresterea increderii in medicul de familie

O noua emisiune incitanta la BZI LIVE. Miercuri, 26 septembrie 2018, de la ora 13.00, in studioul BZI LIVE va fi prezent medicul Dana Stefana Popescu, ales recent secretar al Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF). Este al doilea medic din Iasi, alaturi de dr. Razvan Miftode, care face parte din conducerea Societatii Nationale de Medicina Familiei. Medicul Iftode ocupa una dintre functiile de vicepresedinti. Dr. Dana Popescu si-a dorit sa faca parte din boardul societatii pentru reconsiderarea medicinei de familie si recunoasterea importantei reale a acesteia in cadrul sistemului de sanatate. Invitata moderatoarei Roxana Caraiman in emisiunea BZI LIVE de miercuri va vorbi si de cresterea increderiii in medicul de familie ...