Un medic din Costa Rica a consultat-o pe Elena Udrea! Anuntul a fost facut in urma cu putin timp Elena Udrea nu s-a prezentat miercuri la judecarea dosarului „Gala Bute”, iar avocatii sai au anuntat la Instanta suprema ca un medic din Costa Rica i-a rec

Elena Udrea 1

Elena Udrea nu s-a prezentat miercuri la judecarea dosarului „Gala Bute”, iar avocatii sai au anuntat la Instanta suprema ca un medic din Costa Rica i-a recomandat „odihna absoluta” fostului ministru. Blonda nu a venit la proces, iar avocatii ei au confirmat ca se afla in Costa Rica. Aparatorii au cerut amanarea judecarii dosarului, sustinand ca Udrea vrea sa fie prezenta si sa puna intrebari martorilor.

Avocatul Alexandru Chiciu a depus trei inscrisuri medicale emise de un doctor din Costa Rica, in care recomanda „odihna absoluta” pentru fostul ministru.

„Depun trei inscrisuri traduse de un traducator autorizat, transmise de Elena Udrea. Primul inscris este din 22 februarie si prezinta tabloul medical al acesteia. Medicul din Costa Rica face parte din Colegiul Medicilor din aceasta tara. Al doilea inscris este din 24 februarie. Cel de al treilea este din 13 martie 2018, care centralizeaza situatia medicala.

Medicul dispune odihna absoluta pentru Elena Udrea. Clienta mea este in imposibilitate obiectiva de a se prezenta. Ea vrea sa fie prezenta la audierea martorilor. Solicitarea apararii este de amanare a audierii martorilor la un termen viitor, cand domnia sa se va prezenta la proces, daca starea de sanatate ii va permite„, a spus avocatul.

Nunta si botez in acelasi timp

Celebra prezicatoare Carmen Harra este convinsa ca Elena Udrea se va marita din nou, ea afirmand ca fosta sefa de la Ministerul Turismului va face nunta si botez in acelasi timp. „O maturizeaza, o s-o faca cu mai multa intelegere fata de tot ce se intampla, se umanizeaza, o sarcina iti da mai multa responsabilitate. E bine pentru evolutia ei spirituala, in cariera. E foarte buna pentru ea. Copiii nu neaparat sudeaza casniciile, de obicei se despart mai des. Important e sa traiesti momentul, clipa cu pasiune, evolutia acestei relatii va merge in bine. Mai mult ca sigur va avea nunta si botez anul acesta. Pentru o femeie, pana la urma, a deveni mama e mare realizare”, a spus Carmen Harra.

