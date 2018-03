Un medic psihiatru din Constanta a fost condamnat la inchisoare cu executare (MINUTA)

Verdict definitiv în dosarul în care, medic psihiatru în cadrul Secţiei Exterioare de Psihiatrie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a fost trimisă în judecată de procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fiind suspectată de săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual în formă continuată (115 acte materiale), complicitate la înşelăciune în formă continuată (115 acte materiale), abuz în serviciu în formă continuată (115 acte materiale) şi complicitate la uz de fals în formă continuată (115 acte materiale).În primă instanţă,a fost achitată de Judecătoria Constanţa. Magistraţii au concluzionat că în dosar nu există probe din care să reiasă că medicula săvârşit infracţiunea de care este acuzată. Decizia a fost atacată de procurori la instanţa superioră.Azi, Curtea de Apel Constanţa a dispus condamnarea medicului la pedeapsa de un an de închisoare, cu executare, pentru fals intelectual în formă continuată. Decizia este definitivă.Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie arată că, „în perioada 2008-2012, inculpata, în calitate de medic psihiatru în cadrul Secţiei Exterioare de Psihiatrie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a eliberat mai multe prescripţii medicale compensate integral pentru mai mulţi pacienţi care, în realitate, nu au apelat la serviciile medicale ale medicului respectiv, nu au fost consultaţi de cea în cauză şi nu au beneficiat de medicamentele prescrise de Bandrabur Diana Lilia“.„Ulterior emiterii de către medicul în cauză a prescripţiilor respective, acestea au fost înmânate reprezentanţilor farmaciilor de pe raza judeţului Constanţa cu care medicul în speţă colabora, fie direct de către cea în cauză, fie prin intermediul altor persoane. La rândul lor, reprezentanţii farmaciilor au înaintat ulterior prescripţiile medicale false Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Constanţa, alături de documentaţia aferentă, solicitând decontarea lor şi înregistrând astfel creşteri ale încasărilor din vânzări. Cele 115 prescripţii medicale emise fără respectarea dispoziţiilor legale au o valoare totală de 115.037 de lei şi au fost eliberate pe numele unor persoane care fie au un alt medic curant, fie nu suferă de boli psihice sau chiar erau decedate la data înscrisă pe reţetă“, se mai arată în actele procurorilor.„Condamna BANDRABUR DIANA LILIA (…) la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată. În baza art.57 cod penal 1969, inculpata Bandrabur Diana Lilia execută pedeapsa principală aplicată de 1 an închisoare în regim de deţinere. Respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată de către partea civilă Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanţa. În baza art.404 alin.4 lit.c) cod procedură penală, ridică sechestrul asigurator instituit prin ordonanţa procurorului din data de 19.07.2016 asupra: 1. sumelor de bani aflate în conturile bancare de la BRD – Groupe Societe Generale S.A. şi Raiffeisen Bank S.A. aparţinând inculpatei Bandrabur Diana Lilia, 2. bunurilor imobile aparţinând inculpatei Bandrabur Diana Lilia: 2.1. imobil situat în …, CF nr.200408 – C1 – U11; 2.2. imobil situat în …. În baza art.274 alin.1 cod procedură penală şi art. 275 alin.3 cod procedură penală, obligă pe inculpata Bandrabur Diana Lilia la plata sumei de 5.000 lei cheltuieli judiciare avansate de către stat, restul cheltuielilor judiciare avansate de către stat în cursul urmării penale şi al judecăţii în faţa primei instanţe rămânând în sarcina statului. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art.275 alin.3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat în apel rămân în sarcina acestuia. În baza art.272 cod procedură penală, onorariul parţial în cuantum de 65 lei pentru apărătorul din oficiu Tarabih Amel se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Conform art.400 alin. 3 cod procedură penală, minuta s-a întocmit în 2 ex. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.03.2018“.