Dupa un anunt al familiei unei tinere la matrimoniale apare si un pretendent.

– Fata imi place. E frumoasa, bogata, tanara, desteapta. In anunt era totusi adaugat ca are un mic defect fizic.

– Despre ce este vorba, intreaba tanarul?

– E gravida. Oh, dar foarte putin, un piculet, abia se vede…

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.