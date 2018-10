Un milionar din Iasi a ajuns la zdup. A incercat sa scoata bani din ilegalitati imobiliare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorel Roman, cunoscut in zona Moldovei si in Bucuresti pentru mari investitii imobiliare, a fost condamnat de un complet al Judecatoriei Alba Iulia la 3 ani de inchisoare cu executare pentru inselaciune. De asemenea, acesta a mai fost obligat sa plateasca catre o persoana fizica din Alba Iulia, parte vatamata in dosar, suma de 2.595.000 de lei reprezentand daune materiale si 500.000 de lei, daune morale. Victima infractiunii de inselaciune a fost proprietar al firmei Albaplast SRL, care, in urma activitatii infractionale pusa la cale de afaceristul din Iasi a ajuns in faliment si a fost radiata inca din anul 2015. Decizia Judecatoriei Alba Iulia, pronuntata in 11 septembrie 2018, a mentinut sechestrul dispus de procurori pe o ser ...