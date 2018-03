Un mineral nemaivazut pe Pamant a fost descoperit in interiorul unui diamant

diamant

Un cercetator a descoperit un diamant ce continea in interior un mineral care nu a mai fost vazut niciodata pe Pamant pana acum.



Mineralul descoperit, numit perovskit de silicat de calciu, a fost gasit in interiorul unui diamant din mina Cullinan din Africa de Sud, faimoasa pentru ca aici s-a descoperit cel mai mare diamant din lume in 1905.



Desi este observat in natura extrem de rar spre deloc, acest mineral se gaseste in cantitati semnificative in interiorul Pamantului - de fapt, se considera ca este al 4-lea cel mai abundent mineral din interiorul planetei.



Desi se spune ca exista in cantitati mari, pana acum, cercetatorii nu au putut sa gaseasca dovezi notabile in ceea ce ii priveste existenta.



Cercetatorii cred ca se gaseste adanc in mantaua Pamantului - la aproximativ 700 de kilometri sub scoarta terestra.



Descoperirea a fost publicata intr-un studiu, in revista Nature, scrie Live Science.



"Nimeni nu a reusit sa mentina la un nivel stabil acest mineral la suprafata Pamantului. Singura modalitate de conservare a acestuia la suprafata Pamantului este atunci cand e prins intr-un container precum un diamant", a spus Graham Pearson, specialist si autor al cercetarii.



In studiu, se arata ca autorii au analizat diamantul de dimensiuni reduse (diametru de 3 mm), excavat din mina Cullinan de la mai putin de 1 km sub suprafata Pamantului. Desi adancimea pare superficiala, specialistii cred ca diamantul a fost format la 700 km sub Pamant, derivand dintr-o placa tectonica din ocean.



Bucata de mineral a putut fi vizibila ochiului uman doar dupa ce diamantul a fost slefuit, conform oamenilor de stiinta.



"Diamantele sunt cu adevarat modalitati unice de a observa ce se afla in interiorul Pamantului", a conchis Pearson.

