Un Mini Cooper care a apartinut Madonnei este scos la vanzare, fiind estimat la 55.000 de lire sterline

Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la festivitatile dedicate Zilei Marinei. El a venit in Constanta insotit de sotia sa, Carmen. La luarea de cuvant, seful statului a vorbit despre unitate, importanta rolului nostru in NATO si i-a felicitat pe marinarii nostri pentru munca depusa.

Un român a fost identificat printre persoanele decedate după prăbuşirea unui segment suspendat al Autostrăzii A10 din Italia, în apropierea oraşului Genova, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizează că operațiunile de scoatere a victimelor de sub dărâmături sunt în derulare. „Conform datelor preliminare obținute, până la acest moment, de echipa consulară mobilă aflată la […] The post Cine este românul mort în tragedia din Genova! appeared first on Cancan.ro.