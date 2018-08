Un minor de 13 ani bolnav de autism a disparut in Capitala! Politia il cauta de mai bine de 2 ore

Copil disparut google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia Capitalei a anuntat, in aceasta seara, ca un minor de 13 ani a disparut din zona pietei Alba Iulia din Sectorul 3 si solicita sprijinul populatiei pentru gasirea lui. Copilul este bolnav de autism. "La data de 30.08.2018, orele 19:00, Politia Sectorului 3 a fost sesizata despre disparitia minorului Gonea Filip din zona piata Alba Iulia, din Sectorul 3" a anuntat Poliia Capitalei care a solicitat sprijinul populatiei pentru gasirea lui. Baiatul are 13 ani, 1,84 metri inaltime, 83 de kilograme, ochi caprui, parul lung, cret, prins in coada, fata ovala, ten acneic, alunita proieminenta pe pometele stang. La momentul disparitiei, era imbracat cu un tricou in nuanta cafea cu lapte, panta ...