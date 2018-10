Un nou an de activitate la Centrul de Excelenta Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Centrul de Excelenta Iasi isi continua activitatea si in anul scolar 2018-2019, iar deschiderea festiva are loc la Colegiul National, joi, 4 octombrie 2018, incepand cu ora 14.15. Sunt asteptati sa participe lectori care vor derula activitati la CEX, reprezentanti ai elevilor, dar si parinti. Rolul Centrul de Excelenta Iasi este acela de a asigura tinerilor cu abilitati inalte o pregatire deosebita, bine focalizata pe aptitudinile si nevoile lor de instruire, de a promova metode de stimulare a creativitatii si a gandirii divergente. Cu o activitate neintrerupta de 18 ani, cu peste 1500 de absolventi anual, sub indrumarea a peste 320 de cadre didactice - depasind practic dimensiunea celei mai mari unitati de invatamant ce functio ...