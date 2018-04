Un nou atac armat: 4 morti dupa ce un barbat a deschis focul la o universitate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un atac armat a avut loc la Universitatea Osmangazi din Turcia, transmit agentiile de presa straine. Patru persoane au fost ucise joi in Universitatea Osmangazi, din provincia turca Eskisehir, dupa ce un cercetator universitar a deschis focul asupra unor colegi din aceasta institutie de invatamant, informeaza agentia Anadolu, citata de Reuters. Atacatorul a impuscat mortal un prodecan, un secretar al unei facultati, un lector si un alt angajat. El a fost ulterior arestat de politie. Pana la acest moment nu se cunosc motivatiile atacatorului. Atacul din Turcia vine intr-un context delicat Un numar de 65 de persoane au fost condamnate miercuri la inchisoare pe viata in Turcia, in doua dosare separate, in legatura cu incidente ...