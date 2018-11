Un nou atentat terorist zguduie lumea! Printre victime sunt copii si femei care se intorceau de la o manastire

Autocarul in care se aflau pelerini a fost atacat de doua persoane inarmate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un atentat terorist care a avut loc in Egipt s-a soldat cu moartea a cel putin zece persoane. Doi barbati inarmati au deschis focul asupra unui autocar in care se aflau credinciosi crestini copti. Cel putin 10 persoane au fost ucise in Egipt cand barbati inarmati au deschis focul asupra autocarului in care acestia se aflau. Printre victime se numara si femei si copii. Autocarul se afla in apropierea unei manastiri copte din regiunea Minya, din centrul tarii. "Teroristii au deschis focul asupra unui autocar turistic din provincia Sohag, care se intorcea de la o manastire", a declarat arhiepiscopul regiunii Minya. Cel putin zece pers ...