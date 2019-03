Un nou basm de Andersen prinde viata pe scena constanteana: Premiera Lebedele, un dar de Ziua Mondiala a Teatrului, adresat copiilor

Duminică, 24 martie, de la ora 11.30, la Teatrul pentru copii și tineret „Căluțul de mare” din Constanța are loc premiera piesei „Lebedele”, o adaptare neconvențională, dar plină de sensibilitate și profesionalism, după minunatul basm al lui Hans Christian Andersen, regia și scenariul fiind semnate de Cristian Mitescu, actor, scenarist și regizor de teatru de animație.Astăzi, gazda primei conferințe de presă din 2019 a Teatrului pentru copii și tineret „Căluțul de mare” a fost teatrologul Anaid Tavitian, personalitate a comunității culturale constănțene, cooptată în consiliul artistic al acestei instituții.Întâlnirea a fost prilejuită de premiera piesei „Lebedele” ce va avea loc în preambulul Zilei Mondiale a Teatrului, un gest născut din dragoste pentru copii și pentru arta scenică.Regizorul Cristian Mitescu, căruia îi aparține și scenariul, este la a doua montare la Teatrul „Căluțul de mare” și mărturisea, astăzi, că a reușit să închege la Constanța o echipă de care este foarte mândru, pe care se poate baza nemijlocit, de la echipa tehnică, oamenii din ateliere și până la... director.Cea de-a doua premieră - care vine după răsunătorul succes al „Micii Sirene” (spectacol multipremiat acum trei ani, la Cluj) - se bazează pe textul ofertant pentru teatrul de animație al lui Hans Christian Andersen.„În această poveste sunt foarte multe personaje, foarte multe transformări, foarte multe situații de care eu m-am folosit. Am păstrat povestea clasică a lui Andersen, dar am intervenit inventând personaje în plus. Am folosit mijloacele clasice ale teatrului de animație și nu am apelat la nebuniile tehnicii moderne”, declara regizorul.Scenografia, foarte elaborată, este semnată de Eugenia Tărășescu Jianu, care a compus opt tablouri pentru cele 42 de păpuși în care se schimbă 15 costume, o adevărată combinație de actori, păpuși, himere.Regizorul mai declara că fost o muncă fantastică, atât din punct de vedere scenografic, cât și din punctul de vedere al producției, care a durat două luni și jumătate în ateliere.Actrița Daniela Vlad, cea care o întruchipează pe Eliza, eroina principală, mărturisea ieri că nu îi plac rolurile pozitive din simplul motiv că nu-ți oferă libertatea de a improviza. „De fiecare dată mi s-a părut că acest gen de rol este ingrat, călcat în picioare de celelalte personaje. Trebuie să te lupți foarte tare pentru personajul pozitiv ca să aibă impact la public. Mi-e foarte ușor să joc roluri negative, pentru că ai posibilitatea de a te juca, de a inventa”, a mai spus actrița, adăugând că își iubește enorm meseria „fantastică” pe care și-a ales-o.Directorul artistic Tiberiu Roșu a vorbit despre complexitatea actorului păpușar. „Echipa aceasta poate face minuni. Poate că nu a fost folosit la maxim potențialul lor, dar ei știu să cânte... noi știm să dansăm, știm să jucăm, lucruri pe care am putea să le facem chiar alături de actorii de la Dramă. Iar acest spectacol pune în valoare toate aceste calități. Textul este în versuri, pentru că regizorul scrie în versuri, ceea ce nu este ușor să transpui într-o vorbire firească. Spre deosebire de colega mea Dana, mie îmi place să joc roluri pozitive, dar de data aceasta voi juca o compoziție, un personaj negativ”.Cele cinci momente coregrafice sunt realizate de talentatul coregraf Ionuţ Sergiu Anghel, un colaborator mai vechi de-al regizorului Cristian Mitescu. Din distribuţie fac parte: Daniela Vlad, Clara Ghiuvelechian, Lică Gherghilescu, Daniel Minciună, Andrei Stroescu, Arina Cojocaru, Tiberiu Roşu, Rovena Paraschivoi. Muzica este semnată de tânărul compozitor Alexandru Berehoi.La conferința de presă a participat și directorul Romică Stan, prilej cu care a dezvăluit câteva din intențiile sale legate de actul artistic pe scena Teatrului pentru copii și tineret „Căluțul de mare”, în măsura în care îi va fi aprobat bugetul de aproape trei milioane de lei.Așadar, duminică, 24 martie, sunteți așteptați alături de blânda și curajoasa Eliza care se sacrifică și pătrunde într-o lume a tăcerii pentru a rupe vraja aruncată asupra celor 11 frățiori ai ei. Cei mici vor face cunoștință cu personaje ca vicleana Mașteră, Împăratul, cruda Babă Zdreanța, Prințul, misterioasa Zâna Morgana, spiritele sau Pisica vrăjitoarei și vor învăța cât de important este să îți prețuiești familia (Eliza suferă enorm că ea și frățiorii ei sunt orfani de mamă), cât și faptul că bunătatea și blândețea reprezintă întotdeauna soluțiile în abordarea unor situații extreme în viață.