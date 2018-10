Un nou caz de agresiune sexuala socheaza Bucurestiul! Barbatul agresase doua fetite

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat a fost arestat preventiv fiind acuzat ca ar fi agresat sexual doua fete de 11 ani, in Sectorul 5, potrivit politiei Capitalei. Tanarul in varsta de 30 de ani a fost audiat, luni, iar ulterior magistratii au dispus arestarea lui preventiva. Exclusiv! O femeie a fost lovita cu salbaticie, cu un scaun, de catre sotul ei! "Din datele si probele administrate de catre politisti din cadrul Sectiei 19 in doua cauze privind comiterea infractiunii de agresiune sexuala, a rezultat presupunerea rezonabila ca acestea ar fi fost comise de catre aceeasi persoana. Astfel, in urma investigatiilor desfasurate a fost identificat si ulterior depistat un barbat, in sarcina caruia au fost retinute infractiunile reclamate, ...