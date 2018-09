Un nou caz de pesta porcina africana a fost confirmat in judetul Giurgiu 

Pesta porcina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Subprefectul judetului Giurgiu, Adriana Putaru, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca in localitatea Branistari, unde a fost descoperit primul si singurul focar de pesta porcina africana din judet, a fost confirmat un nou caz de boala, la o gospodarie situata la 260 de metri de prima afectata, relateaza Agerpres. 'Nu mai sunt alte focare de pesta porcina africana confirmate in judet, in schimb, tot in localitatea Branistari, ieri seara a venit buletinul de analiza si a fost confirmata boala la un porc dintr-o gospodarie aflata la 260 de metri de prima gospodarie afectata', a declarat Adriana Putaru. Potrivit subprefectului, in acest nou focar se manifesta si un paradox, deoare ...