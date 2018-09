Un nou caz de sclavie socheaza Italia! Ambasadorul roman in peninsula va pleca de urgenta 

sclavie moderna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat joi, la Petrosani, ca ambasadorul Romaniei in Italia, George Bologan, se va deplasa de urgenta in zona Toscana-Veneto pentru a verifica informatiile aparute in spatiul public, privind un nou caz de sclavie asupra unor romani aflati la munca in aceasta tara, scrie Agerpres. "Din pacate, un nou caz cutremura atat romanii de pretutindeni, cat si guvernele celor doua tari. Din informatiile pe care le detinem pana in momentul de fata, ar fi vorba despre un numar de cetateni romani care munceau in domeniul agriculturii in zonele Toscana-Veneto. Am luat legatura cu domnul ambasador, reprezentantul misiunii diplomatice in Republica Ita ...