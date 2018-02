Un nou ciclon mediteranean loveste Romania! Meteorologii anunta fenomene periculoase in weekend

ciclon1

Administratia Nationala de Meteorolgie a actualizat codurile portocaliu si galben, mai mult de jumatate din tara fiind vizata de ger si ninsori abundente.

Noutatea anuntului facut astazi de meteorologi este ca un nou ciclon mediteranean va determina ninsori si zapada tropienita in partea de sud a tarii.

Mare parte din Muntenia si Dobrogea, Constanta si Teleorman vor fi din nou sub cod portocaliu.

Joi si vineri, 1 si 2 martie, temperaturile vor fi extrem de scazute

Joi si vineri, 1 si 2 martie, va fi ger in toata tara, urmand sa se inregistreze valori de minus 20 de grade Celsius.

In Bucuresti vor fi minus 15 grade Celsius.

Specialistii spun ca vremea se va mai indrepta in weekend.

In mod normal, incalzirea ar trebui sa bucure, insa meteorologii avertizeaza ca vom avea parte de un fenomen extrem de periculos: poleiul.

Atentionare de calatorie in Bulgaria. Cod Galben de ger si restrictii de circulatie

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie si Hidrologie, marti si miercuri, in 27 de regiuni bulgare (dintr-un total de 28, mai putin regiunea Blagoevgrad) vor fi inregistrate temperaturi scazute.

Potrivit MAE, pe timpul zilei maximele vor fi situate in intervalul -4 si -2 grade Celsius iar pe timpul noptii minimele se vor situa in intervalul -5 si -14 grade Celsius. Vantul va prezenta intensificari zonale, fapt ce va duce la formarea troienelor de zapada.

Se recomanda sa se urmareasca cu atentie situatia din zonele respective iar soferii sa conduca preventiv, cu viteza adecvata si sa aiba autoturismele echipate pentru circulatie pe drumurile publice in conditii de iarna, sa respecte strict semnalizarea rutiera temporara montata si indicatiile/semnele organelor de control aflate la fata locului. Pe perioada instituirii codului de atentionare meteorologica este posibil ca unele categorii de drumuri sa fie inchise circulatiei rutiere din cauza formarii troienelor de zapada, precizeaza MAE.

Informatii despre starea vremii se pot obtine de pe site-ul www.weather.bg, informatii despre starea actuala a drumurilor - de pe aplicatia gratuita LIMA (momentan doar in limba bulgara) - www.lima.api.bg, de pe pagina de Internet a "Agentiei Infrastructura Rutiera" - www.api.bg - si non-stop de la numarul de telefon: 070013020. In cadrul API functioneaza pe parcursul intregului an, in regim non-stop, Centrul Situational, care colecteaza si sintetizeaza datele privind situatia drumurilor republicane/publice.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Sofia +35929712858 si +35929733510, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Bulgaria: +359879440758.

Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://sofia.mae.ro, http://www.meteoalarm.eu/ro_RO/0/0/BG-Bulgaria.html, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia"Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.

