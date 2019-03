Un nou clip de promovare a Romaniei, „taramul petrecerilor”, lansat de Ministerul Turismului: Aici s-au nascut Contele Dracula, zmeii si Fat-Frumos - VIDEO

Ministerul Turismului a publicat, duminică noapte, noul videoclip de promovare a României, în care sunt prezentate ca atracţii oamenii şi obiceiurile tradiţionale, diverse locuri din ţara de origine a Contelui Dracula, a zmeilor şi a lui Făt-Frumos, dar şi Ilie Năstase, festivalurile de muzică şi cluburi din Bucureşti. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Sub sloganul „România, o destinaţie pentru 365 de zile de vacanţă pe an”, pe muzică interpretată de naistul Nicolae Voiculeţ, ţara noastră este prezentată ca un „loc viu, vibrant”, ca „tărâmul petrecrilor”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Ţi-ar plăcea România şi românii mei”, spune vocea din off. „Aici, oamenii sunt încă o poveste de spus oricând şi oricui. Aici s-au născut Contele Dracula, zmeii sau Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana”. Sunt trecute în revistă Palatul Parlamentului - „cea mai mare clădire din Europa”, Ateneul, bisericile şi castelele, salina de la Turda şi hotelul de gheaţă de la Bâlea Lac, mocăniţa şi litoralul, festivalurile Neversea şi Untold. Ilie Năstase, prezentat ca „primul numărul 1 mondial din istoria tenisului este român”, spune: „Te aştept în ţara mea. Pentru mine, România rămâne numărul 1”. Clipul de prezentare are 3 minute şi jumătate şi variante mai scurte ale lui urmează să fie lansate. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news ...