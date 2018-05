Un nou concept de Dacia a facut furori pe internet. Ideea apartine unui elev de clasa a 12-a - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Il cheama Teodor Nastase, e pasionat de masini si e pe cale sa termine clasa a 12-a. Insiprat de conceptele Dacia create de alti graficieni romani, precum Logan Lux al lui Puiu Nicolaie si modelele 1300 si 1100 ale lui Alexandru Maris, a decis sa deseneze un model Dacia in felul lui. A ales ca inspiratie modelul 1410 Sport si l-a reinterpretat in stil 2018, incercand sa pastrez o parte din liniile originale. Multe lucrari desenate de el gasiti pe pagina de TNDesign. Citeste si: Dacia are planuri mari! Cand va fi lansat noul SUV? Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...