Un nou cutremur puternic a lovit Papua Noua Guinee

Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,3, s-a produs sambata in Papua Noua Guinee, a informat Institutul American de Geofizica (USGS), in conditiile in care zona isi revine dupa seismul devastator, cu magnitudinea 7,5, din urma cu doua luni. Potrivit Reuters, pe moment nu au fost semnalate victime sau pagube materiale. Seismul a avut loc la 82 de kilometri sud-vest de localitatea Porgera, in provincia Enga, la o adancime de 47 de kilometri, a precizat USGS. Mai devreme, Centrul Seismologic Euro-Mediteraneean (CSEM) raportase o magnitudine de 6,5 si o adancime de doar doi kilometri, pe care ulterior le-a revizuit. Acest cutremur vi ...