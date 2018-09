Un nou documentar despre John Lennon si Yoko Ono va dezvalui povestea nespusa a „Imagine”

Un nou lungmetraj documentar despre John Lennon şi Yoko Ono, care va cuprinde imagini de arhivă inedite, va dezvălui povestea din spatele piesei „Imagine” şi a albumului omonim, potrivit Variety. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Intitulat „John & Yoko: Above Us Only Sky”, filmul a fost comandat de postul britanic Channel 4 şi va avea premiera anul acesta. Producătorii Eagle Rock s-au ocupat de varianta demo necunoscută a single-ului „Imagine”, dar şi de interviuri audio cu Lennon din epoca The Beatles care nu au mai fost ascultate. În imagini inedite, John Lennon şi Yoko Ono lucrează impreună la Londra: „Simt, în mare, că John şi cu mine ne-am întâlnit să facem acest cântec”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Între vocile ce apar în documentar se numără cea a lui David Bailey, fotograful care a realizat imaginea cu cei do publicată în 1971 pe coperta revistei Vogue, şi a lui Julian, fiul mai mare al lui lennon. Channel 4 a transmis că filmul de 90 de minute va merge dincolo de „Imagine” şi va spune povestea întâlnirii dintre Yoko Ono şi Lennon şi a Estului care a întâlnit Vestul. Michael Epstein, premiat cu Emmy pentru „American Masters” şi nominalizat la Oscar pentru „The Battle Over Citizen Kane” (1996) , va regiza documentarul. „Mesajul «Imagine» este la fel de puternic astăzi ca în urmă cu 50 de ani, când John şi Yoko l-au scris. Mă uit cum lumea este cucerită de ură şi implicată în războaie fără sfârşit şi îmi lipseşte cu adevărat vocea lui John. Avem nevoie de el acum mai mult ca niciodată. Şi asta sperăm să facem cu «Above Us Only Sky», să arătăm cum mesajul de pace ...