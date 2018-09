Un nou documentar despre John Lennon: va spune povestea din spatele celebrei piese ,,Imagine”

Un nou lungmetraj documentar despre John Lennon şi Yoko Ono, care va cuprinde imagini de arhivă inedite, va dezvălui povestea din spatele piesei „Imagine” şi a albumului omonim, potrivit Variety. Intitulat „John & Yoko: Above Us Only Sky”, filmul a fost comandat de postul britanic Channel 4 şi va avea premiera anul acesta. Producătorii Eagle […]